Staffel 5Folge 30
49 Min.Ab 12

Fiete kommt seinen Cousin Elias Bähr in Erfurt besuchen. Dort taucht er mit einem Veilchen auf, nachdem er einige Tage zuvor auf dem Boot seines Vaters gestürzt ist. Bei der Behandlung fällt Mikko ein Metallsplitter unter dem Auge des Mannes auf und er möchte diesen entfernen. Doch Elias stoppt das Vorhaben seines Kollegen und ordnet einen CT-Scan an - mit schockierendem Ergebnis. Matteo und Rebecca schauen sich auf dem Hof einer Patientin mit Vergiftungserscheinungen um.

