Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Die Prüfung

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 31
Joyn Plus
Die Prüfung

Die PrüfungJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 31: Die Prüfung

49 Min.Ab 12

Assistenzärztin Julia Berger kümmert sich um Torsten Niemann, der sich bei einem Sturz schwer verletzt hat. Auch um Sabine, die Frau des Patienten, steht es schlecht. Sie hat bei der Einlieferung ihres Mannes in die Notaufnahme einen epileptischen Anfall erlitten ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen