In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 31: Die Prüfung
49 Min.Ab 12
Assistenzärztin Julia Berger kümmert sich um Torsten Niemann, der sich bei einem Sturz schwer verletzt hat. Auch um Sabine, die Frau des Patienten, steht es schlecht. Sie hat bei der Einlieferung ihres Mannes in die Notaufnahme einen epileptischen Anfall erlitten ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH