SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 32
Folge 32: Raya Elisa

49 Min.Ab 12

Eine junge Mutter bringt ihren acht Monate alten Sohn Timofej ins Krankenhaus und bricht dann vor den Ärzten zusammen. Im Kinderwagen liegt die russische Patientenakte des Kindes. Dr. Moreau kann kein Russisch, ein Blick auf den Jungen jedoch genügt und der Arzt ist alarmiert. Bei Dr. Sherbaz setzen unterdessen die Wehen ein. Wird ihr Partner Ben seine Abschlussprüfung abbrechen, um die Geburt des gemeinsamen Kindes mitzuerleben?

SAT.1 emotions
