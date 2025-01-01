Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 33
Folge 33: Hundstage

49 Min.Ab 12

Dr. Lindner und Rebecca Krieger nehmen die von Bauchschmerzen geplagte Petra Schlösser stationär auf. Emma Jahn beweist dem strengen Oberarzt Dr. Moreau unterdessen, warum sie als neue Assistenzärztin am Johannes-Thal-Klinikum angestellt worden ist.

