In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 33: Hundstage
49 Min.Ab 12
Dr. Lindner und Rebecca Krieger nehmen die von Bauchschmerzen geplagte Petra Schlösser stationär auf. Emma Jahn beweist dem strengen Oberarzt Dr. Moreau unterdessen, warum sie als neue Assistenzärztin am Johannes-Thal-Klinikum angestellt worden ist.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH