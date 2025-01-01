In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 34: Süßes oder Saures
49 Min.Ab 12
Dr. Moreau und sein Assistenzarzt Tom Zondek bemerken, dass ihr Patient Florian Schindler halluziniert. Sie stellen den Mann zur Rede und erfahren, dass Tom seine verstorbene Freundin Helen sieht, für deren Tod er sich selbst die Schuld gibt. Dr. Marc Lindner kümmert sich unterdessen um Agnes Lohe. Die selbst ernannte Naturheilerin wollte mit einem giftigen Alraunen-Trank ihre Bauchschmerzen heilen, doch der Schuss ging nach hinten los.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH