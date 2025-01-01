Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Abwege

Staffel 5Folge 35
Abwege

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 35: Abwege

48 Min.Ab 12

Mikko ist zurück im Johannes-Thal-Klinikum und versucht dort sein Glück als Krankenpfleger. Mit vorbildlichem Engagement versorgt er den Patienten Michael Büker, der nach einem Busunglück beinahe seinen Arm verloren hätte. Leider weiß Dr. Moreau Mikkos eifrigen Einsatz eher weniger zu schätzen ...

