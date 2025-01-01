In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 35: Abwege
48 Min.Ab 12
Mikko ist zurück im Johannes-Thal-Klinikum und versucht dort sein Glück als Krankenpfleger. Mit vorbildlichem Engagement versorgt er den Patienten Michael Büker, der nach einem Busunglück beinahe seinen Arm verloren hätte. Leider weiß Dr. Moreau Mikkos eifrigen Einsatz eher weniger zu schätzen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH