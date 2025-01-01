Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unverhofftes Glück

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 36
Unverhofftes Glück

Folge 36: Unverhofftes Glück

49 Min.Ab 6

Frank Bogner wird nach einem Motorradunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Prof. Dr. Patzelt bleibt keine Zeit, um den Patienten nach Details zu fragen. Eine Wespe hat Frank gestochen und einen allergischen Schock bei ihm ausgelöst. Könnte das Tier auch den Unfall verursacht haben?

