In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 36: Unverhofftes Glück
49 Min.Ab 6
Frank Bogner wird nach einem Motorradunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Prof. Dr. Patzelt bleibt keine Zeit, um den Patienten nach Details zu fragen. Eine Wespe hat Frank gestochen und einen allergischen Schock bei ihm ausgelöst. Könnte das Tier auch den Unfall verursacht haben?
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH