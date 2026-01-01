In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 39: Blickwinkel
48 Min.Ab 12
Tom Zondek hat einen Fahrradunfall und erscheint deshalb viel zu spät zur Visite. Nach einer Standpauke seines Ausbilders Dr. Bähr tritt er trotzdem seinen Dienst an, bekommt jedoch nach kurzer Zeit hohes Fieber. Toms Zustand verschlimmert sich schließlich so bedenklich, dass die Ärzte Dr. Roland Heilmann aus der Sachsenklinik zu Rate ziehen müssen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH