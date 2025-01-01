Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Wen wir lieben

48 Min.Ab 12

Julia hat das Gefühl, dass ihr Freund und Vorgesetzter Dr. Niklas Ahrend sie anders behandelt als die anderen Assistenzärzte. Da ihr das unangenehm ist, will sie sogar eine OP unter seiner Leitung absagen. Währenddessen kümmern sich Tom und Dr. Marc Lindner um Alex Lange, der wegen Kopfschmerzen und eines Schwindelgefühls die Nacht im Krankenhaus verbringt. Am Morgen berichtet er von anderen Beschwerden, woraufhin Tom und Marc einen Verdacht hegen.

