In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 40: Recht und Ordnung
49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Assistenzärztin Emma Jahn steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Karriere. Ihr Patient Ralf Heinrich leidet unter COPD im Endstadium und nur eine komplizierte OP kann ihn retten. Doch es gibt ein Problem: Für den Eingriff müssten Emma und ihre Kollegen den schwerkranken Mann intubieren und das sieht dessen Patientenverfügung nicht vor. Wird es Emma gelingen, Ralf zu der Operation zu überreden?
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH