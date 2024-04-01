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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Recht und Ordnung

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 40vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 40: Recht und Ordnung

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Assistenzärztin Emma Jahn steht vor einer der größten Herausforderungen ihrer Karriere. Ihr Patient Ralf Heinrich leidet unter COPD im Endstadium und nur eine komplizierte OP kann ihn retten. Doch es gibt ein Problem: Für den Eingriff müssten Emma und ihre Kollegen den schwerkranken Mann intubieren und das sieht dessen Patientenverfügung nicht vor. Wird es Emma gelingen, Ralf zu der Operation zu überreden?

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