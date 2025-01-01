In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 41: Mut fassen
49 Min.Ab 12
Nadine Bütow wird mit einem offenen Bruch in die Klinik eingeliefert. Die Ärzte haben große Schwierigkeiten, die Patientin zu behandeln, denn sie leidet unter chronischer Berührungsangst. Die Krankheit macht ihrem neuen Freund Robin so zu schaffen, dass er sich immer mehr von ihr distanziert. Ben bekommt unterdessen einen Überraschungsbesuch von seinem ungeliebten Vater ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH