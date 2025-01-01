Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Der nächste Schritt

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 42
Joyn Plus
Der nächste Schritt

Der nächste SchrittJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 42: Der nächste Schritt

49 Min.Ab 12

Prof. Dr. Karin Patzelt landet nach einem Motorradunfall in der Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums. Sie ist mit einem gebrochenen Bein noch einmal glimpflich davongekommen, ihr Partner jedoch schwebt in Lebensgefahr. Trotz ihrer Verletzung will sie alles tun, um ihren Freund zu retten. Er benötigt dringend eine Herz-OP und Karin will den Eingriff selbst durchführen. In ihrem Zustand ein äußerst gewagter Plan ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen