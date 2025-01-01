In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 42: Der nächste Schritt
49 Min.Ab 12
Prof. Dr. Karin Patzelt landet nach einem Motorradunfall in der Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums. Sie ist mit einem gebrochenen Bein noch einmal glimpflich davongekommen, ihr Partner jedoch schwebt in Lebensgefahr. Trotz ihrer Verletzung will sie alles tun, um ihren Freund zu retten. Er benötigt dringend eine Herz-OP und Karin will den Eingriff selbst durchführen. In ihrem Zustand ein äußerst gewagter Plan ...
