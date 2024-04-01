In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 6: Gratwanderung
48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Unglück im Glück für Sarah Jahn: Nach langer Zeit erhält die Patientin endlich die Zusage für eine Spenderleber. Doch beim Transport wird die Kühlbox beschädigt. Dr. Moreau muss entscheiden, ob das Organ dennoch geeignet ist. Zeitgleich hofft Direktor Wolfgang Berger, dass die renovierten Patientenzimmer die Prüfung durch Dirk Ertzner bestehen. Tom, der dem Obdachlosen Alex eines dieser Zimmer zur Verfügung gestellt hat, befürchtet nun aufzufliegen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH