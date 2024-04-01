In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 7: Schattensprünge
49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
In einem Park entdecken Dr. Niklas Ahrend und Wolfgang Berger einen kleinen Jungen. Seine Mutter hat das Bewusstsein verloren und muss reanimiert werden. Während die Ärzte um ihr Leben kämpfen, versuchen Julia und Niklas, mit ihrem verschüchterten Sohn zu reden. Dr. Theresa Koshka kehrt derweil ins Klinikum zurück und damit auch zu ihrem Liebhaber Noah Mattes. Doch die Heiterkeit wird jäh getrübt, als eine besondere Patientin auftaucht.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH