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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schattensprünge

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 7vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 7: Schattensprünge

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

In einem Park entdecken Dr. Niklas Ahrend und Wolfgang Berger einen kleinen Jungen. Seine Mutter hat das Bewusstsein verloren und muss reanimiert werden. Während die Ärzte um ihr Leben kämpfen, versuchen Julia und Niklas, mit ihrem verschüchterten Sohn zu reden. Dr. Theresa Koshka kehrt derweil ins Klinikum zurück und damit auch zu ihrem Liebhaber Noah Mattes. Doch die Heiterkeit wird jäh getrübt, als eine besondere Patientin auftaucht.

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