In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Blutsbande
49 Min.Ab 12
Stefan Lochner wurde angeschossen und muss so schnell wie möglich behandelt werden. Dr. Karin Patzelt übernimmt den Fall und verstößt damit gegen die Vorschriften. Währenddessen wird auch Simon Schulte eingeliefert. Der Gärtner scheint sich aber wenig um seinen Zustand zu sorgen. Stattdessen freut er sich öffentlich über ein überraschendes Erbe, das seinen finanziellen Sorgen ein Ende bereitet.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH