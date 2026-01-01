In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Lektionen
49 Min.Ab 6
Celine Below, die Patientin von Dr. Sherbaz und Mikko Rantala, möchte schnellstmöglich die Klinik verlassen. Obwohl sie eine Kopfverletzung hat, lässt sie sich nicht davon abhalten, an einer Sportveranstaltung teilzunehmen. Auf dem Weg dorthin verletzt sich erneut, aber diesmal schwerer. Dr. Theresa Koshka befürchtet derweil, Rebecca Krieger sei während der OP ein Fehler unterlaufen, da deren Patientin mit Lähmungen aufgewacht ist.
