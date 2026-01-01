Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Lektionen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 1
Joyn Plus
Lektionen

LektionenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Lektionen

49 Min.Ab 6

Celine Below, die Patientin von Dr. Sherbaz und Mikko Rantala, möchte schnellstmöglich die Klinik verlassen. Obwohl sie eine Kopfverletzung hat, lässt sie sich nicht davon abhalten, an einer Sportveranstaltung teilzunehmen. Auf dem Weg dorthin verletzt sich erneut, aber diesmal schwerer. Dr. Theresa Koshka befürchtet derweil, Rebecca Krieger sei während der OP ein Fehler unterlaufen, da deren Patientin mit Lähmungen aufgewacht ist.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen