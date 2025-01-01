In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 10: Der Neue
49 Min.Ab 12
Dr. Noah Mattes tritt seinen Dienst im Johannes-Thal-Klinikum an. Bevor der Oberarzt das restliche Team richtig kennenlernen kann, muss er sofort in den OP. Zusammen mit seinen neuen Kollegen Dr. Marc Lindner und Ben Ahlbeck behandelt er die IT-Spezialistin Finja Wolters. Dr. Leyla Sherbaz und Dr. Theresa Koshka kümmern sich derweil um den 50-jährigen Peer Nürtinger, der unter mysteriösen Symptomen leidet.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH