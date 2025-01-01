Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Der Neue

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 10
Joyn Plus
Der Neue

Der NeueJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Der Neue

49 Min.Ab 12

Dr. Noah Mattes tritt seinen Dienst im Johannes-Thal-Klinikum an. Bevor der Oberarzt das restliche Team richtig kennenlernen kann, muss er sofort in den OP. Zusammen mit seinen neuen Kollegen Dr. Marc Lindner und Ben Ahlbeck behandelt er die IT-Spezialistin Finja Wolters. Dr. Leyla Sherbaz und Dr. Theresa Koshka kümmern sich derweil um den 50-jährigen Peer Nürtinger, der unter mysteriösen Symptomen leidet.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen