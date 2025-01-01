In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: Zwickmühle
49 Min.Ab 12
Der Tänzer Aziz Rahmani wird mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht, nachdem seine langjährige Tanzpartnerin Romy ihm beim Training versehentlich mit ihrem Absatz ins Schienbein gestoßen hat. Nach der Operation muss Dr. Theresa Koshka Aziz jedoch mitteilen, dass seine Hoffnung auf eine schnelle Genesung enttäuscht wird. Zu allem Überfluss kommt es auch noch zu einem heftigen Streit zwischen Aziz und Romy. Plötzlich bricht Romy mit starken Bauchschmerzen zusammen.
