In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Missverständnisse
49 Min.Ab 6
Während des Gottesdienstes erblindet der Pfarrer Karl Fredericksen plötzlich; ein Sturz ist die Folge. Dr. Noah Mattes und Dr. Elias Bähr stellen fest, dass die Blindheit auf eine genetisch bedingte Krankheit zurückzuführen ist. Der Geistliche gesteht, dass er eine Tochter hat, die jedoch nichts von seiner Vaterschaft weiß. Sie muss getestet werden, darf aber auf keinen Fall erfahren, wer er ist ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH