Alles auf eine Karte

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 13
Folge 13: Alles auf eine Karte

48 Min.Ab 12

Robert Müller wurde von einem Fahrradkurier angefahren und stürzte in Rollsplit, wodurch sein Auge verletzt wurde. Die Ärzte sind überrascht, dass Robert kein Interesse an einer Behandlung zeigt und stattdessen ständig an seinem Laptop arbeitet. Es stellt sich heraus, dass er ein professioneller Online-Pokerspieler ist, der hohe Schulden angehäuft hat und dadurch seine Familie verloren hat.

