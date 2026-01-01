In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 13: Alles auf eine Karte
48 Min.Ab 12
Robert Müller wurde von einem Fahrradkurier angefahren und stürzte in Rollsplit, wodurch sein Auge verletzt wurde. Die Ärzte sind überrascht, dass Robert kein Interesse an einer Behandlung zeigt und stattdessen ständig an seinem Laptop arbeitet. Es stellt sich heraus, dass er ein professioneller Online-Pokerspieler ist, der hohe Schulden angehäuft hat und dadurch seine Familie verloren hat.
