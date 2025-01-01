In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 15: Spiegel
48 Min.Ab 12
Kaja Baldin hat mit dem Schicksal zu kämpfen: Vor einigen Jahren wurde bei ihr eine starke Skoliose diagnostiziert, wodurch sie ihren Traum, Sportlehrerin zu werden, aufgeben musste. Nun findet sie ihre Freude im Schwimmen. Nach einem Sturz im Schwimmbad wird sie operiert. Leider hat sie nach der Operation Lähmungserscheinungen, wodurch eine Wirbelsäulenversteifung unausweichlich scheint. Die Ärzte suchen verzweifelt nach alternativen Behandlungsmethoden.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH