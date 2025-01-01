Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Spiegel

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 15
Joyn Plus
Spiegel

SpiegelJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 15: Spiegel

48 Min.Ab 12

Kaja Baldin hat mit dem Schicksal zu kämpfen: Vor einigen Jahren wurde bei ihr eine starke Skoliose diagnostiziert, wodurch sie ihren Traum, Sportlehrerin zu werden, aufgeben musste. Nun findet sie ihre Freude im Schwimmen. Nach einem Sturz im Schwimmbad wird sie operiert. Leider hat sie nach der Operation Lähmungserscheinungen, wodurch eine Wirbelsäulenversteifung unausweichlich scheint. Die Ärzte suchen verzweifelt nach alternativen Behandlungsmethoden.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen