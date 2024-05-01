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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Rückschläge

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 17vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 17: Rückschläge

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Elias hat ein vielversprechendes Match beim Online-Dating ... Eine alte Bekannte wird wieder im Johannes-Thal-Klinikum vorstellig: Die junge Sarah Hahn hat Beschwerden nach einer Operation an ihrem Klumpfuß und wirft Dr. Moreau Stümperei vor - das lässt ihn nicht kalt. Dr. Koshka ist nicht zufrieden mit der Behandlung einer Patientin durch die junge Assistenzärztin Emma. Doch die bekommt unverhoffte Unterstützung.

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