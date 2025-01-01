Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Aushalten

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 18
Joyn Plus
Aushalten

AushaltenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 18: Aushalten

48 Min.Ab 6

Anni Leybolds Traum scheint vor dem Aus zu stehen. Die junge Frau möchte unbedingt Kindergärtnerin werden, doch befürchtet sie, dass ihre Krankheit dem im Wege steht - denn die junge Frau leidet am Tourette-Syndrom. Ben ist frustriert: Er ist durch eine Klausur gefallen und wird privat von Eifersucht geplagt. Rebecca und Dr. Moreau wollen einen Kriminalkommissar zur Beobachtung über Nacht im Klinikum behalten - der möchte jedoch keine Nacht bleiben.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen