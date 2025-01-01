In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Aushalten
48 Min.Ab 6
Anni Leybolds Traum scheint vor dem Aus zu stehen. Die junge Frau möchte unbedingt Kindergärtnerin werden, doch befürchtet sie, dass ihre Krankheit dem im Wege steht - denn die junge Frau leidet am Tourette-Syndrom. Ben ist frustriert: Er ist durch eine Klausur gefallen und wird privat von Eifersucht geplagt. Rebecca und Dr. Moreau wollen einen Kriminalkommissar zur Beobachtung über Nacht im Klinikum behalten - der möchte jedoch keine Nacht bleiben.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH