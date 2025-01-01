In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 19: Geplatzte Träume
48 Min.Ab 12
Helmi Rantala besucht das Johannes-Thal-Klinikum und verzaubert direkt Elias Bähr - ihr Bruder Mikko ist davon nicht gerade begeistert. Julia und Rebecca behandeln gemeinsam Nele Schöne, die wegen Bauchschmerzen ins Klinikum kommt. Die Halbschwestern erfahren, dass die junge Frau keine Kinder bekommen kann und dass dies ihre private Beziehung belastet. Julia möchte Nele unbedingt helfen und zeigt ihr neue Perspektiven auf.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
