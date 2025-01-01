In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 2: Vertrauensbruch
49 Min.Ab 6
Dr. Marc Lindner und Tom Zondek kümmern sich um Nils Reichendorf, der ihnen nicht nur medizinische Probleme bereitet: Dessen bester Freund Fred taucht wutentbrannt in der Klinik auf und wird handgreiflich, da seine Frau ihn mit Nils betrogen hat. Dr. Moreau zweifelt indes an Svenja Hünings Symptomen. Ist sie ein Hypochonder? Dr. Jahn übernimmt den Fall, bereut es aber schon bald.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH