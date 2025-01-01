Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 2
49 Min.Ab 6

Dr. Marc Lindner und Tom Zondek kümmern sich um Nils Reichendorf, der ihnen nicht nur medizinische Probleme bereitet: Dessen bester Freund Fred taucht wutentbrannt in der Klinik auf und wird handgreiflich, da seine Frau ihn mit Nils betrogen hat. Dr. Moreau zweifelt indes an Svenja Hünings Symptomen. Ist sie ein Hypochonder? Dr. Jahn übernimmt den Fall, bereut es aber schon bald.

