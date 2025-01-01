Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Konfrontation

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 20
Folge 20: Konfrontation

48 Min.Ab 12

Jürgen Wimmer, den nichts aus der Ruhe zu bringen scheint, wird von Rebecca Krieger und Dr. Moreau behandelt. Mit seiner entspannten Art inspiriert der Patient die angehende Ärztin und sie versucht, im angespannten Umgang mit ihrem Mentor Dr. Moreau ähnlich gelassen zu reagieren. Ben wird von seiner Freundin Leyla in der Notaufnahme überrascht. Diese trägt nicht nur Abendgarderobe, sondern wird auch vom charmanten Dr. Stein begleitet.

