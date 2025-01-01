In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 21: Selbstschutz
49 Min.Ab 12
Erol Steltze wird von Dr. Jahn und Dr. Bähr behandelt. Der Koch des JTK leidet unter allen Anzeichen von Stress wie erhöhtem Puls und hohem Blutdruck, doch einen Gang zurückzuschalten, kommt für ihn nicht in Frage. Währenddessen behandelt Ben Anne Hinrichs nach einem Fahrradunfall. Rebecca zieht sich eine peinliche Verletzung zu, über die sie nicht sprechen möchte - und bekommt dafür Dr. Moreaus Spezialbehandlung
