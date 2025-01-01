Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Selbstschutz

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 21
Joyn Plus
Selbstschutz

SelbstschutzJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 21: Selbstschutz

49 Min.Ab 12

Erol Steltze wird von Dr. Jahn und Dr. Bähr behandelt. Der Koch des JTK leidet unter allen Anzeichen von Stress wie erhöhtem Puls und hohem Blutdruck, doch einen Gang zurückzuschalten, kommt für ihn nicht in Frage. Währenddessen behandelt Ben Anne Hinrichs nach einem Fahrradunfall. Rebecca zieht sich eine peinliche Verletzung zu, über die sie nicht sprechen möchte - und bekommt dafür Dr. Moreaus Spezialbehandlung

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen