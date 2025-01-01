Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 22
Folge 22: Aus Liebe

49 Min.Ab 6

Ben bekommt Druck von Dr. Moreau wegen seiner Doktorarbeit, die er in zwei Wochen abgeben soll - doch der Doktorand hat im Frust seinen Laptop samt Arbeitsfortschritt zerstört. Mikko soll seinem Kollegen helfen, die verlorenen Daten zurückzugewinnen. Zugleich steht er Emma - nach ihrem Kuss mit Dr. Bähr - mit Rat zur Seite. Rebecca behandelt eine junge Bäckerin, die mit Schwindelanfällen zu kämpfen hat. Julia ist nach ihrer Rückkehr ans JTK ungewohnt leicht reizbar.

