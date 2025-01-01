Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 23
Folge 23: Kokon

48 Min.Ab 6

Tom muss Dr. Lindner in der Schmerzsprechstunde unterstützen, die ihn nicht gerade interessiert. Doch der zu behandelnde Patient ist ganz anders, als sich Tom den klassischen Schmerzpatienten vorstellt - und weckt so sein Interesse. Dr. Berger fängt an, im Notarztdienst aufzugehen. Doch ein obdachloser Patient bringt die junge Ärztin an ihre persönlichen Grenzen. Dr. Bähr und Dr. Jahn beginnen endlich ihr gemeinsames Forschungsprojekt.

SAT.1 emotions
