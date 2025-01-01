Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 24
49 Min.Ab 6

Durch den von Elias erarbeiteten Plan gelingt es Ben, seine Doktorarbeit fristgerecht bei seinem Mentor Dr. Moreau abzugeben. Doch wie wird das Urteil des strengen Oberarztes ausfallen? Wolfgang Berger fürchtet um seine Stelle, als ihm ein junger, ambitionierter Assistent zur Seite gestellt wird. Dr. Koshka und Dr. Lindner müssen sich um zwei Virologen kümmern, die sich beim Forschen mit einem seltenen Virus infiziert haben.

