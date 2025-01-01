In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 24: Deckung aufgeben
49 Min.Ab 6
Durch den von Elias erarbeiteten Plan gelingt es Ben, seine Doktorarbeit fristgerecht bei seinem Mentor Dr. Moreau abzugeben. Doch wie wird das Urteil des strengen Oberarztes ausfallen? Wolfgang Berger fürchtet um seine Stelle, als ihm ein junger, ambitionierter Assistent zur Seite gestellt wird. Dr. Koshka und Dr. Lindner müssen sich um zwei Virologen kümmern, die sich beim Forschen mit einem seltenen Virus infiziert haben.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH