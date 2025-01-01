In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 25: Trennung
49 Min.Ab 6
Dr. Koshka muss sich um einen Mann mit einer Trommelfellverletzung kümmern. Laut Aussage des Paartherapeuten handelt es sich bei der Verletzung um einen Arbeitsunfall. Ben und Leyla behandeln Nina, die nach einer Operation mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hat. Emotionale Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Freundin Sophie, die nicht von ihrer Seite weicht. Doch eine überraschende Entdeckung lässt Sophie an der Beziehung zweifeln.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
