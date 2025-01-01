In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 26: Familienzusammenführung
48 Min.Ab 6
Das Geschäft von Fischzüchter Peter Decker ist bedroht, weil dieser operiert werden muss. Doch Laura bietet an, während der Krankheit ihres Vaters, die Arbeit zu übernehmen. Peter ist jedoch nicht bereit, diese Verantwortung an seine Tochter abzugeben: angeblich, weil sie im Rollstuhl sitzt. Doch ist das der wahre Grund? Wolfgang bekommt endlich Gelegenheit Manuela, Rebeccas Mutter, alle offenen Frage zu stellen, als diese plötzlich im JTK auftaucht.
