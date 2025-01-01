Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Familienzusammenführung

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 26
Joyn Plus
Familienzusammenführung

FamilienzusammenführungJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 26: Familienzusammenführung

48 Min.Ab 6

Das Geschäft von Fischzüchter Peter Decker ist bedroht, weil dieser operiert werden muss. Doch Laura bietet an, während der Krankheit ihres Vaters, die Arbeit zu übernehmen. Peter ist jedoch nicht bereit, diese Verantwortung an seine Tochter abzugeben: angeblich, weil sie im Rollstuhl sitzt. Doch ist das der wahre Grund? Wolfgang bekommt endlich Gelegenheit Manuela, Rebeccas Mutter, alle offenen Frage zu stellen, als diese plötzlich im JTK auftaucht.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen