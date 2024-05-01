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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Loslassen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 27vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 27: Loslassen

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Wiedersehen zwischen Dr. Lindner und Malte Wenzel: Der ehemalige Krebspatient wird mit einer Fraktur im JTK eingeliefert, doch er ist nicht begeistert, als er seinen ehemaligen Arzt sieht. Denn durch die Chemotherapie kam es zu unvorhersehbaren Folgen, mit denen der junge Mann bis heute zu kämpfen hat. Dr. Moreau kann eine geplante OP nicht durchführen, weil sich die Patienten lieber von jemand anderem operieren lassen möchte. Wer ist diese mysteriöse Chirurgin?

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