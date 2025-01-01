In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Beziehungen
49 Min.Ab 6
Die Leiterin der Sachsenklinik, Sarah Marquardt, ist für ein Geschäftsessen mit Wolfgang Berger verabredet. Dabei artet der berufliche Austausch der beiden schnell zu einem Wettkampf aus - denn beide sind am Gewinn eines renommierten Preises interessiert. Bei Leyla und Ben kriselt es weiterhin und jetzt müssen sie auch noch einen schwierigen Fall zusammen übernehmen: Die schwangere Neda wird nach einem Skiunfall gelähmt eingeliefert.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
