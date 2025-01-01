In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 29: Wahrheiten
48 Min.Ab 6
Richard Ahlbeck stattet dem JTK einen Besuch ab - da sein Vater die letzte Person ist, die Ben sehen möchte, übernimmt er zusammen mit Dr. Moreau die Notaufnahme. Dort wollen sie eine Routineoperation durchführen, doch der Patient enthält den Ärzten wichtige Informationen vor. Und so muss ausgerechnet Bens Vater zu Rate gezogen werden, um Komplikationen zu vermeiden. Rebeccas Beziehung zu ihrem Vater wird durch eine Patientin auf die Probe gestellt.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
