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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Gefühlssache

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 3vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 3: Gefühlssache

49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Helena Dellwangen hat das Pech gepachtet: Nachdem sie bereits eine Niere verloren hat, stellen Julia Berger und Tom Zondek fest, dass auch die zweite erkrankt ist. Zu allem Überfluss findet Ehemann Tony gerade keine Zeit für sie, weil er tief im Arbeitsstress steckt. Dr. Jahn und Dr. Bähr rätseln unterdessen, warum Patient Volker Preuß nach jeder Behandlung seine für gewöhnlich grimmige Art abzulegen scheint.

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