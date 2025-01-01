Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Sturz ins Leere

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 30
Sturz ins Leere

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 30: Sturz ins Leere

48 Min.Ab 12

Enni Heber ist hochschwanger und bekommt ihr Baby jede Sekunde - das zumindest versichert ihr Ehemann Pius Dr. Bähr. Allerdings fehlt von der werdenden Mutter jede Spur: In seiner Hektik hat der angehende Vater seine Frau zuhause vergessen und sie muss ein Taxi zum JTK nehmen. Emma, Mikko, Tom und Rebecca unternehmen einen Ausflug zu einer alten Ruine. Als es zu einem Unfall kommt, ist das medizinische Wissen der Gruppe gefragt.

