In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 30: Sturz ins Leere
48 Min.Ab 12
Enni Heber ist hochschwanger und bekommt ihr Baby jede Sekunde - das zumindest versichert ihr Ehemann Pius Dr. Bähr. Allerdings fehlt von der werdenden Mutter jede Spur: In seiner Hektik hat der angehende Vater seine Frau zuhause vergessen und sie muss ein Taxi zum JTK nehmen. Emma, Mikko, Tom und Rebecca unternehmen einen Ausflug zu einer alten Ruine. Als es zu einem Unfall kommt, ist das medizinische Wissen der Gruppe gefragt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH