In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 31: Schweren Herzens
48 Min.Ab 6
Jenny Hambach gibt ihren Kindern am Bahnhof einen Abschiedskuss und fällt daraufhin in Ohnmacht. Sie wird sofort ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert, wo ihr die Ärzte leider eine bedenkliche Diagnose stellen müssen. Für die alleinerziehende Mutter ist der Krankenhausaufenthalt eine Katastrophe, denn sie wollte während der Abwesenheit ihres Nachwuchses so einiges abarbeiten ...
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH