In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 32: Ausweg
48 Min.Ab 6
Dr. Matteo Moreau ist mehr als beeindruckt von der Lebensenergie seiner Patientin Lara Körner. Die leidenschaftliche Boxerin hat sich bei einem Kampf die Nase gebrochen. Außerdem leidet sie schon seit längerem unter einer lebensbedrohlichen Krankheit. Trotz ihres Zustandes lässt sich Lara nicht aus der Ruhe bringen und trainiert selbst im Krankenhaus noch fleißig weiter.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH