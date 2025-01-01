Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ausweg

Staffel 6Folge 32
Ausweg

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 32: Ausweg

48 Min.

Dr. Matteo Moreau ist mehr als beeindruckt von der Lebensenergie seiner Patientin Lara Körner. Die leidenschaftliche Boxerin hat sich bei einem Kampf die Nase gebrochen. Außerdem leidet sie schon seit längerem unter einer lebensbedrohlichen Krankheit. Trotz ihres Zustandes lässt sich Lara nicht aus der Ruhe bringen und trainiert selbst im Krankenhaus noch fleißig weiter.

SAT.1 emotions
