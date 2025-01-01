In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 34: Trübe Sinne
49 Min.Ab 6
Die blinde Valentina Grebe würde sich nichts mehr wünschen, als ihre Tochter sehen zu können. Dr. Sherbaz und ihr Assistenzarzt Mikko Rantala wollen der Frau den Traum erfüllen und ihr mit dem Einsatz eines Mikrochips das Augenlicht zurückgeben. Doch leider wird das Vorhaben der beiden Ärzte durch die Bürokratie ausgebremst.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH