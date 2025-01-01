Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 34
49 Min.Ab 6

Die blinde Valentina Grebe würde sich nichts mehr wünschen, als ihre Tochter sehen zu können. Dr. Sherbaz und ihr Assistenzarzt Mikko Rantala wollen der Frau den Traum erfüllen und ihr mit dem Einsatz eines Mikrochips das Augenlicht zurückgeben. Doch leider wird das Vorhaben der beiden Ärzte durch die Bürokratie ausgebremst.

