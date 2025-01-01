In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 36: Irrwege
49 Min.Ab 12
Pia Mog wird von ihrer Vorgesetzten Fadia Darzi ins Johannes-Thal-Klinikum gebracht. Vor Ort stellen die Ärzte einen Nabelbruch fest und leiten sofort eine OP ein. Der Eingriff gelingt, zieht bei der Patientin trotz allem Beschwerden nach sich. Pia scheint ihren Zustand beinahe auszublenden, als Fadia ihr ein überraschendes Geständnis macht.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH