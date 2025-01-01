In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 37: Schmerzgrenzen
48 Min.Ab 6
Die Belegschaft des Klinikums wird aus den Patienten Cora Rohloff und Viktor Schultz einfach nicht schlau. Die beiden wirken äußerst vertraut, sind jedoch weder zusammen noch verheiratet. Unterdessen trifft Dr. Moreau überraschend auf Dr. Elly Winter, die von der Treppe gestürzt ist. Das Wiedersehen hat für ihn einen eher negativen Beigeschmack ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH