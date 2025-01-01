Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schmerzgrenzen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 37
Joyn Plus
Schmerzgrenzen

SchmerzgrenzenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 37: Schmerzgrenzen

48 Min.Ab 6

Die Belegschaft des Klinikums wird aus den Patienten Cora Rohloff und Viktor Schultz einfach nicht schlau. Die beiden wirken äußerst vertraut, sind jedoch weder zusammen noch verheiratet. Unterdessen trifft Dr. Moreau überraschend auf Dr. Elly Winter, die von der Treppe gestürzt ist. Das Wiedersehen hat für ihn einen eher negativen Beigeschmack ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen