Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Klarheit

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 39
Joyn Plus
Klarheit

KlarheitJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 39: Klarheit

48 Min.Ab 6

Dr. Theresa Koshkas neuer Patient Laurent Duval lenkt sie mit seinem Charme ziemlich vom Arbeiten ab. Der Mann scheint großes Interesse an ihr zu haben und ziert sich nicht, offen damit umzugehen. Sie fühlt sich geschmeichelt und verwirrt zugleich ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen