In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 39: Klarheit
48 Min.Ab 6
Dr. Theresa Koshkas neuer Patient Laurent Duval lenkt sie mit seinem Charme ziemlich vom Arbeiten ab. Der Mann scheint großes Interesse an ihr zu haben und ziert sich nicht, offen damit umzugehen. Sie fühlt sich geschmeichelt und verwirrt zugleich ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH