In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 4: Herausforderungen
48 Min.Ab 6
Der achtjährige Kai schwebt nach einem Autounfall seines Vaters in Lebensgefahr. Mutter Sarah bangt um das Leben ihres Kindes und macht ihrem Ehemann Vorwürfe. Dr. Koshka und Mikko Rantala behandeln derweil eine Diabetespatientin, die eigentlich einem strikten Ernährungsschema folgt - das behauptet sie zumindest ...
