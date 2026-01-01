Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 4
48 Min.Ab 6

Der achtjährige Kai schwebt nach einem Autounfall seines Vaters in Lebensgefahr. Mutter Sarah bangt um das Leben ihres Kindes und macht ihrem Ehemann Vorwürfe. Dr. Koshka und Mikko Rantala behandeln derweil eine Diabetespatientin, die eigentlich einem strikten Ernährungsschema folgt - das behauptet sie zumindest ...

SAT.1 emotions
