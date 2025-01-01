In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 40: Hindernisse
48 Min.Ab 12
Dr. Koshka und ihr Oberarzt Dr. Moreau geraten in eine Diskussion über die richtige Behandlungsmethode für ihre Patientin Mira Escher. Die Feuerwehrfrau steht nach einem Arbeitsunfall kurz vor einer Querschnittslähmung. Dr. Koshka will eine neuartige OP ausprobieren, von der Dr. Moreau jedoch nicht viel hält. Wird es den beiden Ärzten gelingen, ihre Differenzen beiseitezuschieben und das Leben ihrer Patientin zu retten?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH