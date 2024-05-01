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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Bauchgefühl

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 41vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 41: Bauchgefühl

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6

Eine schwangere Patientin mit Drillingen bereitet Dr. Koshka und Julia Berger große Sorgen. Alle drei Kinder heil auf die Welt zu bringen, gleicht einer schier unlösbaren Aufgabe. Zwei Föten zeigen bereits ernsthafte gesundheitliche Probleme und die Ärztinnen sind sich uneinig darüber, wie sie nach der Entbindung weiterbehandelt werden sollen.

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