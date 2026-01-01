Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Herzwissen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 42
Joyn Plus
Herzwissen

HerzwissenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 42: Herzwissen

49 Min.

Assistenzarzt Mikko Rantala geht das Schicksal der jungen Eileen Baders sehr nah. Sie hat gerade ein Spenderherz erhalten, doch ihr Körper scheint das Organ abstoßen zu wollen. Mit Skepsis beobachtet Dr. Bähr, wie rührend sich Mikko um das junge Mädchen kümmert. Er befürchtet, dass sein Kollege den professionellen Abstand verliert und sich emotional zu stark an die Patientin bindet.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen