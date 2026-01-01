Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 5
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 5: Rette mich

49 Min.Ab 12

Julia Berger hat ein unerfreuliches Wiedersehen mit Patientin Vanessa Nimmrich: Sie ist von einem Felsen gestürzt und schwer verletzt. Das Ärzteteam schafft es zwar, Vanessa zu stabilisieren, doch Julia hat bezüglich der Ursache des Sturzes eine traurige Vermutung. Dr. Moreau behandelt Jakob Laurin, dem eine Knie-OP bevorsteht. Die beiden verstehen sich nicht besonders gut, was noch verschlimmert wird, als Jakob während der Operation aufwacht.

