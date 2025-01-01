In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 6: Mütter
48 Min.Ab 12
Dr. Jahn und Tom beobachten, wie Teenager Joscha in der Cafeteria einen Schwindelanfall erleidet. Seine Mutter Ina kommt in die Klinik, die beiden scheinen eine wunderbare Mutter-Sohn-Beziehung zu haben. Allerdings sorgen Joschas Blutwerte für Beunruhigung. Ben Ahlbeck und Dr. Theresa Koshka behandeln Roman Spar, der sich beim Kochen mit dem Messer verletzt hat. Sein Lebenspartner und er fühlen sich an der Grundschule der Tochter ungleich behandelt.
