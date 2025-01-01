In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 7: Veränderungen
48 Min.Ab 12
Durch eine Verletzung an der Hand wird bei Oliver Hermann eine seltene Krankheit entdeckt. Seine Frau Estefania ist entsetzt, schließlich will das Ehepaar in Kürze nach Chile auswandern. Johannes Förster nimmt den wegen eines Bahnstreiks gestrandeten Mikko mit nach Erfurt. In der Klinik untersucht Mikko einen Schnupfen, den Johannes seit geraumer Zeit mit sich herumschleppt. Julia Berger vermutet dahinter nichts Schwerwiegendes, doch Mikko ist anderer Meinung.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
